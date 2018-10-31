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СКР: взрывное устройство в здание ФСБ пронес 17-летний подросток

12:44
  • среда
  • 31 октября 2018

Взрывное устройство в здание УФСБ по Архангельской области пронес 17-летний местный житель, он погиб. Возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконное ношение боеприпасов".

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте и незаконном ношении боеприпасов после взрыва в здании управления ФСБ в Архангельске, говорится в сообщении ведомства.

Взрывное устройство пронес в здание 17-летний местный житель, он погиб. Его личность установлена.

На место ЧП выехали следователи, криминалисты и сотрудники других правоохранительных органов.

Утром 31 октября внутри здания управления ФСБ по Архангельской области сработало неустановленное взрывное устройство. Учинивший взрыв молодой человек погиб, пострадали трое сотрудников ФСБ. Региональная прокуратура начала проверку.

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Сотрудники полиции и МЧС у входа в здание ФСБ в Архангельске, где произошел взрыв
Вход в здание управления ФСБ по Архангельской области
Вход в здание управления ФСБ по Архангельской области
Экстренные службы у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области
Экстренные службы у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области
Экстренные службы у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области
Экстренные службы у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области
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