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Пострадавшая от нападения львицы в цирке девочка впала в кому

13:02
  • среда
  • 31 октября 2018

Девочка, на которую в цирке на Кубани набросилась львица, получила повреждения лицевого нерва, черепа и позвоночника. Она также впала в кому. Врачи остаются крайне осторожны в своих прогнозах.

Пострадавшая в результате нападения львицы в цирке в Краснодарском крае девочка находится в коме. Об этом местному телеканалу "Кубань 24" рассказал отец ребенка.

По его словам, хищник повредил девочке лицевой нерв, это может изменить ее мимику. Также у пострадавшей зафиксированы травмы позвоночника и черепа.

"Операцию сделали, но ребенок остается в коме. Обширные раны. Рваные. Остальное будет известно уже после того, как ребенка выведут из комы. Мне еще никто ничего не говорил", - сообщил отец девочки.

Инцидент произошел в цирке-шапито в селе Успенском 28 октября во время представления с дикими животными. Львица через ограждение набросилась на четырехлетнего ребенка, который сидел в первом ряду. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее в среду Успенский районный суд отправил под домашний арест на два месяца директора и по совместительству дрессировщика цирка Андрея Манучаряна. "Обязательно буду поддерживать связь с родителями, обязательно будем помогать. Даже если бы меня не выпустили, даже если бы я не был под арестом, мы однозначно помогали бы этому ребенку, чтобы она была здорова и ей ничего не угрожало", - сказал директор цирка после заседания.

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Нападение львицы на 4-летнюю девочку в кубанском цирке
Нападение львицы на 4-летнюю девочку в кубанском цирке
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