В Якутии скончался мужчина, прикованный к батарее полицейским

В Якутии накажут участкового, из-за действий которого погиб мужчина. Как сообщили в МВД, полицейский приковал к батарее жителя села Андрюшкино, задержанного за избиение женщины, в здании местной администрации и оставил его на ночь. Пытаясь освободиться, мужчина сорвал вентиль отопления. Утром сотрудники администрации обнаружили труп задержанного.

В Якутии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после гибели мужчины в здании администрации села Андрюшкино.

Как сообщили в региональном управлении МВД, погибший – это задержанный за избиение женщины 47-летний местный житель, работавший слесарем ЖКХ. Опорный пункт полиции в данном населенном пункте не предусмотрен, поэтому участковый привел мужчину в здание администрации Нижнеколымского района.

Полицейский приковал задержанного наручниками к батарее и оставил так на ночь. Предварительно, мужчина пытался освободиться после ухода участкового и сорвал вентиль отопления.

"Утром 23 октября 2018 года работником администрации был обнаружен прорыв системы отопления в кабинете, где находился задержанный, обусловленный сорванным краном радиатора. Сам мужчина скончался. По предварительным данным, причиной его смерти стал термический шок", - говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.

В МВД пообещали наказать участкового и привлечь в ответственности его руководство. Кроме того, назначена служебная проверка, по результатам которой будет рассматриваться вопрос о дальнейшем прохождении службы сотрудником в органах внутренних дел.

СК также сообщил о проведении судебно-медицинской экспертизы, которая определит точную причину смерти слесаря.

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 октября. Полицейский приехал по вызову в дом, где, со слов хозяйки, мужчина несколько раз ударил ее по лицу. В сообщении МВД отмечается, что мужчина оказывал сопротивление и был пьян. Кроме того, участковый трижды отводил жителя села домой, однако тот каждый раз возвращался на место происшествия.