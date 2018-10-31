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Собянин открыл после благоустройства парк 850-летия Москвы

14:04
  • среда
  • 31 октября 2018

Сергей Собянин в среду открыл после благоустройства парк 850-летия Москвы на юго-востоке столицы.

Огромный спортивный комплекс, беговые дорожки и трасса для биатлона: парк 850-летия Москвы на юго-востоке столицы полностью обновился. Итоги масштабной реконструкции осмотрел в среду мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Работы проводились в рамках программы улучшения территории берега Москвы-реки. Это уже третий этап реконструкции столичного парка. Огромная территория теперь не только прогулочная, но и спортивная зона: трасса для биатлона, которая отвечает всем мировым стандартам, специальные дорожки для бега и скандинавской ходьбы, а также множество разнообразных тренажеров.

"Самое главное, что у вас рядом такой большой парк, современный и один из лучших в Москве. Он спортивной направленности, чтобы можно было заниматься футболом, волейболом, баскетболом; лыжероллерная трасса. Даже биатлоном и греблей. Так что у вас уникальный парк и один из самых больших", - сказал Собянин.

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