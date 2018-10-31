Дом на воде: на Москве-реке появятся поселки из хаусботов

Столичные риэлторы скоро начнут предлагать новый вид жилья - хаусбоуты. Проще говоря, это обычный дом, вот только расположен он на воде. Удобства там как в обычной квартире, но нет шумных соседей, хорошая экология и необыкновенные виды.

Не каюты, а спальни, не капитанская рубка, а полноценная гостиная. Плавучим домом, или хаусботом, можно управлять с помощью планшета. Авторский дизайн, потолки 2.5 метра. На втором этаже кабинет с выходом на террасу. ​И все же это плавучее судно. Вместо фундамента – катамаран. Маневренный и способный развивать скорость около 10 километров в час. В будни можно сэкономить на проезде и припарковаться недалеко от работы, если найдётся подходящий причал и городские службы дадут добро. ​​​На выходных отправится за город или даже в другой город. До Санкт-Петербурга хаусбот дойдет за неделю. В России таких домов пока по пальцам пересчитать. Но скоро в акватории Москвы-реки могут появиться целые плавучие поселки.​

"Мы создаем инфраструктуру, систему пирсов, подводим все коммуникации, организуем парковку, береговую инфраструктуру. Люди покупают себе хаусбот. Ставят его, арендуют место. К слову сказать, это будет стоить от 30 до 40 тысяч, включая всю инфраструктуру и инженерку. Это дешевле, чем аренда иной квартиры в Москве", - говорит директор компании по производству хаусботов Александр Климчук. ​

По замыслу Александра, плавучий поселок будет включать от 15 до 30 домов и займет около гектара водной поверхности. Подходящее пространство есть на Пестовском, Химкинском и Клязьминском водохранилищах. Руководство канала имени Москвы пока не возражает.

​"Мы поддерживаем любую идею, которая укладывается в рамки действующего законодательства. А тем более такую идею, которая позволяет нашим российским семьям отдыхать с полным использованием потенциала нашей природы, рек, лесов", - говорит руководитель Канала имени Москвы Герман Елянюшкин.

​Появление плавучих поселков не должно повредить экологии. Хаусботы оборудованы системой очистки воды.

​В минимальной комплектации такой дом стоит 40 миллионов рублей. Одна из самых дорогих деталей – система отопления. Зимой хаусбот вмерзает в лед. Будет ли спрос на такую жилплощадь, пока не понятно. Но эту зиму Александр проведет в одиночестве.

​Виктор Прокушев, Андрей Талалай, Юрий Тимошин. "ТВ Центр".