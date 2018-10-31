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У жителя Подмосковья изъяли 50 килограммов черной икры

15:10
  • среда
  • 31 октября 2018

Подмосковные оперативники задержали мужчину, который незаконно торговал черной икрой. При обыске у него изъяли почти 50 килограммов икры.

Склад осетровой икры обнаружили полицейские у жителя Подмосковья. Он её не ел, он ею торговал, передает "ТВ Центр".

Поймали продавца с поличным. На кадрах оперативной съемки видно, как мужчина за столиком в кафе достаёт из пакета банку и отдаёт её сидящей напротив покупательнице. Она пробует товар и расплачивается с ним. В банке - полкило икры амурского осетра, рыбы особо ценной породы.

Уже в ходе обыска в автомобиле и квартире задержанного оперативники нашли почти 50 килограммов чёрной икры. Заведено уголовное дело.

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Изъятая черная икра
Изъятая черная икра
Изъятая черная икра
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