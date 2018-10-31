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СКР опубликовал фото подрывника в здании ФСБ в Архангельске

13:42
  • среда
  • 31 октября 2018

17-летний житель Архангельска, который устроил взрыв в здании УФСБ в Архангельске, был студентом политехнического техникума и сам изготовил бомбу. Кроме того, он состоял в интернет-сообществах "анархистов" и написал, что берет на себя ответственность за взрыв.

Следственный комитет распространил фотографию 17-летнего жителя Архангельска, который устроил взрыв в здании управления ФСБ по Архангельской области.

Источник "Интерфакса" сообщил, что молодой человек учился в архангельском политехническом техникуме на втором курсе очной формы обучения. По предварительным данным, он самостоятельно изготовил взрывное устройство.

Кроме того, юноша состоял в интернет-сообществе "анархистов". В социальных сетях он рассказал о намерении устроить взрыв и о том, что он берет за это ответственность на себя.

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