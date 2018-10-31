Путин: Россия будет защищать права соотечественников

Владимир Путин предостерег от попыток разорвать духовные связи в русском мире и подчеркнул, что Россия будет решительно защищать права соотечественников. Выступая на заседании конгресса в среду в Москве, президент также назвал приоритетом для России популяризацию русского языка.

Русский мир никогда не строился исключительно по этническому, национальному, или религиозному признаку. И Москва будет делать всё, чтобы защитить права и свободы, тех, кто, проживая за рубежом, ощущает духовную связь с нашей Родиной. Об этом в среду говорил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Всемирного конгресса соотечественников, передает "ТВ Центр".

Он открылся в Москве. Наша диаспора - одна из самых многочисленных в мире. И насчитывает уже порядка 30 миллионов человек. Поэтому и спектр обсуждаемых вопросов - весьма широк. Это и трудности русскоязычного образования, и сохранение культурной идентичности, работа с молодёжью. Особое внимание - русофобской политике, давлению на СМИ, незаконным преследованиям в ряде государств.

В России, в свою очередь, всегда рады тем, кто хочет временно или постоянно жить и развивать страну. В среду президент подписал новую редакцию Концепции миграционной политики.

"Ситуация в мире непростая, увеличивается напряженность, подрываются основы международного права, рушатся многолетние договоренности. В ход - русофобия и другие формы крайнего агрессивного национализма. На Украине, в странах Балтии. Переписывается история, борьба с памятниками, с русским языком. Людей запугивают, терроризируют. Стремление сохранить национальные корни - преступление, сепаратизм. Право на свободу слова попирается. По политическим мотивам для наших соотечественников устанавливаются запреты на профессии. Последствия многие ощущают на себе. Мы будем решительно защищать ваши права и интересы, использовать все двусторонние и международные механизмы. Не могу не сказать об усилиях РПЦ и других наших конфессий. Я многих вижу в зале, хочу поприветствовать. Хочу поблагодарить за укрепление связей наших соотечественников. К сожалению, сейчас их пытаются разорвать, расторгнуть, растащить по национальным квартирам. Хочу подчеркнуть одно - политиканство в столь чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелейшими последствиями. Прежде всего, для тех, кто это делает", - сказал Путин, выступая на конгрессе.