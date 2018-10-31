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Путин: Россия будет защищать права соотечественников

14:40
  • среда
  • 31 октября 2018

Владимир Путин предостерег от попыток разорвать духовные связи в русском мире и подчеркнул, что Россия будет решительно защищать права соотечественников. Выступая на заседании конгресса в среду в Москве, президент также назвал приоритетом для России популяризацию русского языка.

Русский мир никогда не строился исключительно по этническому, национальному, или религиозному признаку. И Москва будет делать всё, чтобы защитить права и свободы, тех, кто, проживая за рубежом, ощущает духовную связь с нашей Родиной. Об этом в среду говорил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Всемирного конгресса соотечественников, передает "ТВ Центр".

Он открылся в Москве. Наша диаспора - одна из самых многочисленных в мире. И насчитывает уже порядка 30 миллионов человек. Поэтому и спектр обсуждаемых вопросов - весьма широк. Это и трудности русскоязычного образования, и сохранение культурной идентичности, работа с молодёжью. Особое внимание - русофобской политике, давлению на СМИ, незаконным преследованиям в ряде государств.

В России, в свою очередь, всегда рады тем, кто хочет временно или постоянно жить и развивать страну. В среду президент подписал новую редакцию Концепции миграционной политики.

"Ситуация в мире непростая, увеличивается напряженность, подрываются основы международного права, рушатся многолетние договоренности. В ход - русофобия и другие формы крайнего агрессивного национализма. На Украине, в странах Балтии. Переписывается история, борьба с памятниками, с русским языком. Людей запугивают, терроризируют. Стремление сохранить национальные корни - преступление, сепаратизм. Право на свободу слова попирается. По политическим мотивам для наших соотечественников устанавливаются запреты на профессии. Последствия многие ощущают на себе. Мы будем решительно защищать ваши права и интересы, использовать все двусторонние и международные механизмы. Не могу не сказать об усилиях РПЦ и других наших конфессий. Я многих вижу в зале, хочу поприветствовать. Хочу поблагодарить за укрепление связей наших соотечественников. К сожалению, сейчас их пытаются разорвать, расторгнуть, растащить по национальным квартирам. Хочу подчеркнуть одно - политиканство в столь чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелейшими последствиями. Прежде всего, для тех, кто это делает", - сказал Путин, выступая на конгрессе.

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Владимир Путин на Всемирном конгрессе соотечественников
Владимир Путин на Всемирном конгрессе соотечественников
Всемирный конгресс соотечественников
Всемирный конгресс соотечественников
Сергей Лавров на Всемирном конгрессе соотечественников
Сергей Лавров на Всемирном конгрессе соотечественников
Владимир Путин на Всемирном конгрессе соотечественников
Владимир Путин на Всемирном конгрессе соотечественников
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