Правительство и нефтяники могут подписать соглашение о ценах на топливо

Вечером в среду правительство проведет встречу с нефтяными компаниями, по итогом которой планируется подписать соглашение по стабилизации цен на топливном рынке. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Вопрос стабилизации цен на топливо должен решиться уже этим вечером. Об этом на заседании правительства заявил вице-премьер Дмитрий Козак, сообщает "ТВ Центр".

В среду состоятся переговоры с представителями нефтяных компании. На этой встрече планируется достигнуть окончательного соглашения по ценам на внутреннем рынке. В противном случае Дмитрий Медведев поручил кабинету министров подготовить список мер - вплоть до введения заградительных пошлин.

"В случае, если такое соглашение возникнет, нужно будет прежде всего следить за его исполнением. Поэтому мониторинг этого соглашения будет относиться к числу тех задач, которые вменяются в обязанности Минэнерго и правительства в целом. Если же не удастся договориться, тогда до конца недели должен выйти документ, который вводит соответствующие пошлины", - сказал Медведев.