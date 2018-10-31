ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Правительство и нефтяники могут подписать соглашение о ценах на топливо

14:48
  • среда
  • 31 октября 2018

Вечером в среду правительство проведет встречу с нефтяными компаниями, по итогом которой планируется подписать соглашение по стабилизации цен на топливном рынке. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Вопрос стабилизации цен на топливо должен решиться уже этим вечером. Об этом на заседании правительства заявил вице-премьер Дмитрий Козак, сообщает "ТВ Центр".

В среду состоятся переговоры с представителями нефтяных компании. На этой встрече планируется достигнуть окончательного соглашения по ценам на внутреннем рынке. В противном случае Дмитрий Медведев поручил кабинету министров подготовить список мер - вплоть до введения заградительных пошлин.

"В случае, если такое соглашение возникнет, нужно будет прежде всего следить за его исполнением. Поэтому мониторинг этого соглашения будет относиться к числу тех задач, которые вменяются в обязанности Минэнерго и правительства в целом. Если же не удастся договориться, тогда до конца недели должен выйти документ, который вводит соответствующие пошлины", - сказал Медведев.

Читайте также:
Главное сегодня
Автозаправка (АЗС)
Автозаправка (АЗС)
Заседание Правительства Российской Федерации
Заседание Правительства Российской Федерации
Московский НПЗ
Московский НПЗ
Заседание Правительства Российской Федерации
Заседание Правительства Российской Федерации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение