Во ФСИН рассказали о состоянии Сенцова после прекращения голодовки

Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что состояние здоровья Олега Сенцова приходит в норму. За последние три недели он набрал около 10 кг и почти вернулся к своему первоначальному весу.

Здоровье украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам колонии за организацию террористического сообщества в Крыму, практически пришло в норму после продолжавшейся несколько месяцев голодовки. Об этом, как передает "Интерфакс", рассказал замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

"В настоящее время состояние здоровья осужденного Олега Сенцова удовлетворительное. Он четко следует рекомендациям врачей, что положительно влияет на его реабилитацию", - сказал Максименко.

По словам представителя ФСИН, за прошедшие три недели Сенцов набрал около 10 кг и почти вернулся к первоначальному весу. Сейчас он уже принимает обычную пищу, но продолжает находиться под наблюдением медицинских работников.

Максименко также заявил, что Сенцов "вернулся к активной творческой жизни". "Он пишет несколько книг и пьесу, в которых планирует отразить современный взгляд на семейные отношения. Несомненно, тема, выбранная Олегом Сенцовым, весьма актуальна, так как затрагивает жизненные моменты каждого человека", - добавил замглавы службы.

По версии следствия, Сенцов и активист Александр Кольченко весной 2014 года организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе. Сам украинский режиссер свою вину не признает, а приговор считает политическим.