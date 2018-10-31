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СМИ: принц Чарльз может стать королем Великобритании через 3 года

14:24
  • среда
  • 31 октября 2018

Королева Великобритании Елизавета II планирует отойти от правления в 95 лет и сделать своего 70-летнего сына Чарльза принцем-регентом. Формально Елизавета II продложить служить британскому народу до своей смерти.

Королева Великобритании Елизавета II через три года планирует передать правление старшему сыну – 70-летнему принцу Чарльзу, об этом пишет газета Daily Mirror.

92-летняя Елизавета II находится на британском троне уже 65 лет и является самым долгоправящим монархом страны.

По данным издания, королева намерена отойти от правления в 95 лет и назначить Чарльза принцем-регентом. Он будет исполнять все королевские функции, а Елизавета формально продолжит служить народу до самой смерти.

Принц Уэльский Чарльз ждет своей очередь на трон с трехлетнего возраста – дольше всех в истории британской монархии. После него на престол взойдет принц Уильям, затем его трое детей – Джордж, Шарлотта и Луи. Принц Гарри станет 5-ым в очереди на престол.

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