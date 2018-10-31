Путин подписал новую Концепцию миграционной политики

Владимир Путин подписал Концепцию миграционной политики в новой редакции. Документ упрощает процедуру получения российского гражданства. Россия будет решительно защищать права и интересы соотечественников за рубежом в условиях роста напряженности в мире, подчеркнул президент, представляя концепцию на конгрессе в Москве.

Президент России Владимир Путин подписал новую Концепцию государственной миграционной политики, передает "Интерфакс".

"Она направлена, в том числе, на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное местожительство соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства", - рассказал Путин, выступая на Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

По его словам, многие проблемы и бюрократические барьеры в этой сфере были сняты. Он подчеркнул, что Россия готова предоставлять убежище для соотечественников, проживающих за рубежом и подвергающихся гонениям. Кроме того, будет продолжено совершенствование программы добровольного переселения соотечественников в Россию.

Представляя концепцию в новой редакции, глава государства также заявил, что Россия будет решительно защищать права и интересы соотечественников за рубежом в условиях роста напряженности в мире.