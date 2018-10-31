Додон назвал миротворцев из России гарантами мира в Приднестровье

Президент России Владимир Путин заверил, что Москва настроена на развитие отношений с Кишиневом. Об этом он сказал на встрече с молдавским коллегой Игорем Додоном в Москве. Лидеры обсудили ситуацию в Приднестровье и торгово-экономические отношения двух стран.

В среду Владимир Путин встретился со своим молдавским коллегой Игорем Додоном, передает "ТВ Центр". Он находится с официальным двухдневным визитом в Москве, до этого он уже успел пообщаться с патриархом Кириллом.

На встрече с российским президентом обсуждались вопросы стратегического сотрудничества. Глава Молдавии заверил, что братские отношения между странами невозможно разрушить. Миротворцев из России он назвал гарантами мира в Приднестровье. Владимир Путин также подчеркнул, что наша страна ценит хорошие отношения с Молдавией.

"За последнее время, благодаря в том числе вашим личным усилиям, у нас ситуация меняется, в том числе в торгово-экономической сфере", - заявил Путин на встрече с Додоном.