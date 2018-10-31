В Москве на ВДНХ открылся конгресс ассоциации телерадиовещателей

Международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей открылся в среду в Москве. Экспертам предстоит обсудить интеграцию телевидения и интернета, современные требования к телевизионному контенту.

В Москве на ВДНХ открылся Международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей. В этом году главной темой стала цифровизация отрасли, передает "ТВ Центр".

Эксперты обсуждают, как интегрировать интернет и телевидение, развивать законодательную базу. В дискуссиях участвуют представители индустрии, операторов, Минкомсвязи и других ведомств.

На площадке конгресса работает выставка новейшего оборудования для теле-, радио- и интернет-вещания. И в среду состоится церемония вручения профессиональной премии имени Владимира Зворыкина, за достижения в области развития телевидения.