В Британии по тревоге подняли истребители из-за пролета российских бомбардировщиков

Ранее Минобороны России объявило о плановом полете двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 над Норвежским морем. Полет, вероятно, приурочен к началу крупнейших военных учений НАТО в том же регионе.

Два истребителя дежурных сил британских ВВС в среду днем вылетали с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии в связи с полетом российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, выполнявших полет над Норвежским морем в юго-западном направлении. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Британские истребители "Торнадо" были подняты по тревоге примерно в 14:05 по московскому времени. Одновременно с авиабазы "Брайз Нортон" в Англии также вылетел самолет-заправщик "Вояджер", чтобы обеспечить длительность полета истребителей.

Ранее Министерство обороны России объявило о выполнении планового полета над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского моря двух стратегических ракетоносцев Ту-160.

"Самолеты вышли в заданный район для выполнения полетного задания. Общая продолжительность полета составит около 10 часов, после чего экипажи Воздушно-космических сил России выполнят посадку на аэродром базирования", - отмечали в военном ведомстве.

Примечательно, что в среду в Норвегии начинается активная фаза крупнейших со времен холодной войны учений НАТО Trident Juncture 2018.

Активная фаза учений будет проходить в Норвегии и близлежащих районах Северной Атлантики, в районе Датских проливов на Балтике, а также в воздушном пространстве Швеции и Финляндии.

Войска альянса будут отрабатывать защиту страны-члена НАТО от нападения условного противника - вымышленной страны "Муринус" (с латыни - паук). При этом американские СМИ сразу разглядели сходство "Муринуса" с Россией.