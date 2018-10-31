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Упавшая с четвертого этажа московского ТЦ женщина скончалась

15:14
  • среда
  • 31 октября 2018

Женщина, которая накануне упала с четвертого этажа торгового центра в Москве, скончалась в больнице. По предварительным данным, она пыталась сделать селфи и не удержалась.

Столичные следователи выясняют обстоятельства ЧП в торговом центре на Хорошёвском шоссе. Там накануне вечером женщина упала с четвертого этажа, передает "ТВ Центр".

Посетительница магазина сначала села на перила, потом легла на них. Складывалось ощущение, что она позирует для фото. Очевидно, её поведение заинтересовало других посетителей, кто-то снимал всё это на мобильный телефон.

В какой-то момент рядом появился охранник, и даже что-то сказал женщине. Но потом спокойно прошёл мимо. Неожиданно женщина упала вниз, причём непонятно, сделала она это специально или просто не удержалась на перилах. От полученных травм она скончалась. Вторая пострадавшая - девушка, на которую она упала, сейчас в больнице в крайне тяжёлом состоянии.

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