ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны России выясняет пути поставки оружия ИГ

15:24
  • среда
  • 31 октября 2018

Боевики запрещенной в России организации "Исламское государство" продложают получать современное оружие и технику. Минобороны России создало специальную комиссию для выяснения каналов поставок.

Боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" продолжают получать современное оружие и технику в Сирии, сообщает "Интерфакс".

"По имеющимся данным вооруженные формирования ИГИЛ продолжают получать современную технику и вооружение. Мы внимательно отслеживаем пути поступления этих вооружений, для чего создана специальная комиссия", - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Российские военные создали специальную комиссию для того, чтобы отследить пути поступления.

Читайте также:
Новости по теме
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение