Минобороны России выясняет пути поставки оружия ИГ

Боевики запрещенной в России организации "Исламское государство" продложают получать современное оружие и технику. Минобороны России создало специальную комиссию для выяснения каналов поставок.

Боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" продолжают получать современное оружие и технику в Сирии, сообщает "Интерфакс".

"По имеющимся данным вооруженные формирования ИГИЛ продолжают получать современную технику и вооружение. Мы внимательно отслеживаем пути поступления этих вооружений, для чего создана специальная комиссия", - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Российские военные создали специальную комиссию для того, чтобы отследить пути поступления.