Кабмин Украины принял новую военно-медицинскую доктрину

Правительство Украины утвердило военно-медицинскую доктрину страны. Согласно документу, до 2020 года, в частности, произойдет внедрение новых стандартов, соответствующих политике медицинского обеспечения НАТО.

Украинское правительство в ходе заседания 31 октября утвердило военно-медицинскую доктрину страны. Об этом сообщает сайт "112 Украина".

Ее цель - привести к единому стандарту организационные основания работы медицинских служб независимо от подчинения, понимание причин снижения боеспособности военных и путей ее повышения, взгляды на профилактику, диагностику и медпомощь, эвакуацию, лечение, а также реабилитацию военных, профилактику боевого стресса.

Также документ предполагает территориальный принцип медицинского обеспечения военных и его интеграцию в медицинское пространство Украины.

Кроме того, до 2020 года произойдет внедрение новых стандартов, соответствующих политике медицинского обеспечения НАТО.

Для ресурсного обеспечения реализации доктрины будет стимулироваться производство отечественных медицинских товаров и лекарств, а также наземного, водного и авиационного транспорта для эвакуации раненых.