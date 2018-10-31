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Минобороны обвинило коалицию США в гибели 120 мирных сирийцев

15:40
  • среда
  • 31 октября 2018

Российские военные обвинили американскую коалицию в нанесении в Сирии ударов с низкой эффективностью и неизбирательностью. По данным Минобороны, под огонь коалиции регулярно попадают как мирные жители, так и бойцы курдских отрядов.

Министерство обороны России за последний месяц насчитало более 120 жертв среди мирных жителей на востоке Сирии в результате авиаударов возглавляемой Соединенными Штатами коалиции. Об этом, как передает ТАСС, в среду рассказал официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Авиация коалиции, возглавляемой США, интенсивно наносит авиаудары, в том числе с применением боеприпасов, запрещенных международными конвенциями. Эти авиаудары характеризуются низкой эффективностью и, самое главное, неизбирательностью, что, безусловно, приводит к большим жертвам среди мирного населения. Только за последний месяц в результате авиаударов по сирийским населенным пунктам на востоке Сирии погибли более 120 мирных жителей, под огонь коалиции периодически попадают и бойцы курдских отрядов", - заявил Конашенков.

Ранее российское Минобороны также задалось вопросом, каким образом запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" продолжает получать современное оружие и технику. Как отмечал Конашенков, в ведомстве уже создана специальная комиссия для выяснения каналов поставок.

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