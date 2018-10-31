Деревянный дом усадьбы Петрово-Соловово отреставрируют в 2019 году

В 2019 году отреставрируют деревянный дом усадьбы Петрово-Соловово - Шиллер. Здание XIX века является объектом культурного наследия.

В 2019 году будет отреставрирован деревянный дом усадьбы А.Петрово-Соловово - М.Шиллер. Об этом сообщил TVC.ru со ссылкой на пресс-службу департамента культурного наследия Москвы.

"Здание XIX века является выявленным объектом культурного наследия. Проект реставрации согласован Мосгорнаследием. В здании уже проведены подготовительные работы", - рассказали в Мосгорнаследии.

По данным департамента, в здании демонтировали аварийный фрагменты кровли и сруба, удалили штукатурку, вывезли мусор и пронумеровали венцы сруба. 11 октября на объекте частично разобрали сруб, в связи с чем работы были приостановлены инспектором Мосгорнаследия. Приостановка продлится до момента, пока не будет согласован проект производства работ по сохранению конструкции сруба.

"Завершить реставрацию планируется до ноября 2019 года. На данный момент работы на объекте не ведутся, что было подтверждено результатами планового выезда инспектора 30 октября 2018 года", - отметили в Мосгорнаследии.

Здание располагается по адресу: улица Долгоруковская, дом 25, строение 1. Это одноэтажный деревянный дом, построенный в 1821 году и перестроенный в 1899 году.