У "Адмирала Кузнецова" не нашли "суперпугающих" повреждений

"Адмирал Кузнецов" не получил критических повреждений в результате инцидента в плавучим доком, заявил глава ОСК. По его словам, происшествие не повлияет на сроки ремонта крейсера.

Авианосец "Адмирал Кузнецов" не получил "суперпугающих" повреждений в результате происшествия с плавучим доком, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Об этом пишет "Интерфакс".

По его словам, полученные повреждения не критические и не повлияют на сроки ремонта крейсера.

"На авианосце ничего катастрофического не произошло. Мы справимся своими силами. Происшедшее ЧП никак не повлияет на сроки ремонта. Однако мы понимаем, что в июне следующего года нам снова понадобится докование", - отметил Рахманов.

Он добавил, что о финансовых потерях пока говорить нельзя, но предположил, что суммы "будут небольшие".

Накануне во время выхода "Адмирала Кузнецова" плавучий док ПД-50 затонул в результате нештатной ситуации. Упавший кран пробил палубу авианосца. Крейсер был отбуксирован на 35-й судоремонтный завод.

"Адмирал Кузнецов" встал на ремонт после боевого дежурства в Средиземном море, где принимал участие против боевиков в Сирии. В состав флота он должен вернуться в 2021 году.