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Полиция нашла склад оружия и боеприпасов на западе Москвы

16:45
  • среда
  • 31 октября 2018

Сотрудники полиции в рамках расследования дела о хищении 16 миллионов рублей обнаружили склад оружия и боеприпасов на западе столицы.

В Москве полицейские в рамках расследования дела о хищении 16 миллионов рублей нашли склад с оружием на западе города. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД столицы Юрия Титова. 

"Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли нарезное огнестрельное оружие и патроны, относящиеся к категории боеприпасов, электронные носители, финансовую документацию, многочисленные печати сторонних организаций, банковские карты и мобильные телефоны", - рассказал он.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Следствие установило, что сотрудники филиала одного из банков по поддельным документам похитили у коммерческой организации 16 миллионов рублей, которые потом перевели на счет подконтрольной им фирмы. По данному факту было возбуждено дело о мошенничестве. Склад с оружием был обнаружен в рамках расследования этого дела. 

В настоящее время по делу задержаны два человека - операционист банка и безработный. Оружие было обнаружено в складском помещении компании "Хоум-Склад" на Поклонной улице.

"Обнаружено и изъято 118 печатей различных юридических лиц, кредитных учреждений, нотариусов, органов ФНС России, 211 банковских карт, оформленных на различных физических лиц, а также пять травматических пистолетов, три единицы огнестрельного оружия, 187 патронов, муляж гранаты РГД-5, пять меловых гранат Ф-1 для страйкбола, заготовка ствола от пистолета системы Glock", - рассказал источник.

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