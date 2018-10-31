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Лукашенко предложил взять российско-украинскую границу под свой контроль

16:51
  • среда
  • 31 октября 2018

На Украине стоит разместить совместную миссию ООН и ОБСЕ. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашкенко. В ее состав могут войти военнослужащие, полицейские, а также гражданский персонал из стран, "которые на протяжении всего конфликта вносили посильный вклад в его разрешение".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо обсудить вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ на Украине. Об этом он сказал в ходе выступления на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

"Необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению в Донбассе миротворцев. Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ на Украине", - отметил он.

Лукашкенко добавил, что в ее состав могут войти "военнослужащие, полицейские, гражданский персонал из стран, которые на протяжении всего конфликта вносили посильный вклад в его разрешение".

Кроме того, белорусский лидер заявил о готовности Минска взять под контроль российско-украинскую границу, сопроводив проведение выборов в Донбассе.

"Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе. А также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины", - подчеркнул он.

Также Лукашенко считает целесообразным создание в Минске технического пункта Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине.

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