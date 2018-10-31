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Прокуратура Стамбула: тело Хашогги расчленили и уничтожили

17:19
  • среда
  • 31 октября 2018

Прокуратура Стамбула рассказала подробности убийства журналиста Джамаля Хашогги. Его тело было расчленено и уничтожено после того, как его задушили в генконсульстве Саудовской Аравии.

Тело журналиста Джамаля Хашогги было расчленено и уничтожено после того, как его задушили в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление прокуратуры Стамбула.

Ведомство уточнило, что Хашогги был задушен, как только вошёл в генконсульство. После этого его тело было расчленено и уничтожено.

Кроме того, турецкая сторона утверждает, что переговоры прокуратур Турции и Саудовской Аравии по расследованию убийства журналиста не принесли результатов.

О пропаже Джамаля Хашогги стало известно 2 октября после того, как он зашел в консульство Саудовской Аравии. На протяжении нескольких недель Эр-Рияд выдвигал противоречивые версии его исчезновения. В итоге Королевство было вынуждено признать, что журналиста убили в результате спланированной операции.

Подозреваемых в причастности к убийству Хашогги задержали на этой неделе. Среди них - члены саудовской делегации, которая в составе 15 человек в день убийства журналиста находилась в генконсульстве.

26 октября турецкие власти направили властям Саудовской Аравии официальный запрос об экстрадиции подозреваемых по делу Хашогги. В их числе - 15 членов делегации, находившиеся в Стамбуле в день убийства журналиста.

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Журналист The Washington Post Джамаль Хашогги
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