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В Башкирии высокопоставленные сотрудники полиции изнасиловали дознавателя

18:06
  • среда
  • 31 октября 2018

В Уфе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования 23-летней сотрудницы полиции тремя коллегами.

В Уфе трое полицейских изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Республике Башкортостан. 

По данному факту возбуждено уголовное дело об изнасиловании и о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц. 

"Первоначальными следственными действиями установлено, что в ночь с 29 на 30 октября 2018 года 23-летняя девушка подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району", - пояснили в СКР.

По данным ведомства, все подозреваемые по данному делу задержаны. В настоящее время с ними проводятся следственные действия. Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются. В отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Как сообщили в СК агентству "РИА Новости", по подозрению в изнасиловании задержали 51-летнего начальника ОМВД по Уфимскому району, 50-летнего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.

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