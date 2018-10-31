Путин упростил получение гражданства соотечественниками

Россия заинтересована в переселении наших соотечественников из-за рубежа на родину и создаст для этого благоприятные условия. Данная инициатива обозначена в новой концепции государственной миграционной политики России, указ об утверждении которой подписал Владимир Путин. Об этом президент заявил, выступая на пленарном заседании Всемирного конгресса соотечественников, он открылся в Москве.

Они могут проживать за тысячи километров от родной страны и, несмотря на это, всегда и везде подчёркнуто называют себя русскими. Таких людей по всему миру порядка 30 миллионов. Наша диаспора за рубежом входит в четверку крупнейших. Раз в три года делегаты непременно приезжают в Россию. Конгресс соотечественников не просто протокольное мероприятие, скорее, встреча старых друзей, отмечает "ТВ Центр".

Многие приходят задолго до официального открытия просто пообщаться. С собой у них непременно сувениры и подарки. Самые популярные газеты и журналы на родном языке, издаваемые по всему миру. 98 стран, 700 делегатов - все разнообразие русского мира.

Однако, ситуация в мире непростая, констатирует Владимир Путин, открывая конгресс. В предыдущий раз делегаты собирались в 2015 году, с тех пор градус русофобии только нарастает.

"В ход идут и русофобия, к сожалению, и другие формы крайнего, агрессивного национализма. На Украине, что греха таить, мы знаем об этом. В странах Балтии, в ряде других государств. Переписывается история, ведется борьба с памятниками с русским языком. Людей запугивают и просто терроризируют. Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Право на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается. Мы будем решительно защищать ваши права и интересы, использовать для этого все имеющиеся двусторонние и международные механизмы", - заявил Владимир Путин.

В этом году иностранцы впервые могут участвовать в конкурсе "Лидеры России", молодым соотечественникам уделяется особое внимание. Важно, чтобы они не теряли своей, как выразился президент, "русскости". Так называемая "мягкая сила" в действии. Владимир Путин особо отметил роль преподавания русского языка и представителей традиционных религиозных конфессий. В кулуарах форума церковный раскол на Украине — одна из самых обсуждаемых тем.

"К сожалению, сейчас их пытаются теми или иными способами разорвать, расторгнуть эти узы, растащить по национальным квартирам. Хочу подчеркнуть одно. Политиканство в столь чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелейшими последствиями и прежде всего для тех, кто это делает", - говорит президент.

"Конечно, всякое разделение наносит только ущерб, но люди-то понимают за кем правда. Потому что то, что сейчас происходит, не скажешь, что оно идеальное и нормальное", - уверен секретарь Брюссельско-Бельгийской Епархии РПЦ, настоятель Храма Святой Живоначальной Троицы в Брюсселе протоиерей Павел Недосекин.

Перед нашей страной стоит амбициозная задача - сделать мощный рывок во всех сферах. Свой вклад могут внести и соотечественники. Однако открыта Россия для всех.

"Мы будем рады и тем, кто захочет приехать к нам на временной основе, и тем, кто примет решение о получении гражданства и о постоянном жительстве в России. Мною подписана новая редакция Концепции государственной миграционной политики. Многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере, о которых справедливо говорили соотечественники, сняты. Во всяком случае, я надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему. Надо будет посмотреть, как она работает на практике", - сообщил глава государства.

Документ уже опубликован на сайте Кремля. Для соотечественников, желающих вернуться на Родину, а их с каждым годом становится все больше, должны быть созданы комфортные условия. Правила въезда, получения права на работу и проживание в нашей стране необходимо сделать четкими и понятными, так легче контролировать их соблюдение. Иностранную рабочую силу предлагают использовать в тех сферах и регионах, где есть дефицит кадров.

"Комфортные условия им надо создавать там, где страна нуждается в том, чтобы этот регион осваивался. Вот там надо давать больше и средств и обеспечивать жильем, а здесь, в Москве можно и без этого обойтись, так уж привлекательна эта территория сама по себе. В этом смысле эта программа пытается ответить на этот вопрос, говоря о том, что концепция предполагает именно приоритет Дальнего Востока и Байкальского региона", - объясняет председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Российское гражданство за последние 5 лет получили более миллиона человек, половина - наши соотечественники. Концепция призвана смягчить юридические условия, в первую очередь, для русских и русскоязычных. Превыше всего ставятся интересы страны и граждан. Контролируемая миграция - инструмент достижения экономических целей. План по реализации концепции, то есть конкретные законодательные инициативы, правительство должно представить в ближайшие три месяца.

Матвей Шестаков, Егор Миронов, Андрей Талалай, Кирилл Волков. "ТВ Центр", Москва.