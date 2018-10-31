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Путин упростил получение гражданства соотечественниками

19:54
  • среда
  • 31 октября 2018

Россия заинтересована в переселении наших соотечественников из-за рубежа на родину и создаст для этого благоприятные условия. Данная инициатива обозначена в новой концепции государственной миграционной политики России, указ об утверждении которой подписал Владимир Путин. Об этом президент заявил, выступая на пленарном заседании Всемирного конгресса соотечественников, он открылся в Москве.

Они могут проживать за тысячи километров от родной страны и, несмотря на это, всегда и везде подчёркнуто называют себя русскими. Таких людей по всему миру порядка 30 миллионов. Наша диаспора за рубежом входит в четверку крупнейших. Раз в три года делегаты непременно приезжают в Россию. Конгресс соотечественников не просто протокольное мероприятие, скорее, встреча старых друзей, отмечает "ТВ Центр".

Многие приходят задолго до официального открытия просто пообщаться. С собой у них непременно сувениры и подарки. Самые популярные газеты и журналы на родном языке, издаваемые по всему миру. 98 стран, 700 делегатов - все разнообразие русского мира.

Однако, ситуация в мире непростая, констатирует Владимир Путин, открывая конгресс. В предыдущий раз делегаты собирались в 2015 году, с тех пор градус русофобии только нарастает.

"В ход идут и русофобия, к сожалению, и другие формы крайнего, агрессивного национализма. На Украине, что греха таить, мы знаем об этом. В странах Балтии, в ряде других государств. Переписывается история, ведется борьба с памятниками с русским языком. Людей запугивают и просто терроризируют. Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Право на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается. Мы будем решительно защищать ваши права и интересы, использовать для этого все имеющиеся двусторонние и международные механизмы", - заявил Владимир Путин.

В этом году иностранцы впервые могут участвовать в конкурсе "Лидеры России", молодым соотечественникам уделяется особое внимание. Важно, чтобы они не теряли своей, как выразился президент, "русскости". Так называемая "мягкая сила" в действии.  Владимир Путин особо отметил роль преподавания русского языка и представителей традиционных религиозных конфессий. В кулуарах форума церковный раскол на Украине — одна из самых обсуждаемых тем.

"К сожалению, сейчас их пытаются теми или иными способами разорвать, расторгнуть эти узы, растащить по национальным квартирам. Хочу подчеркнуть одно. Политиканство в столь чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелейшими последствиями и прежде всего для тех, кто это делает", - говорит президент.

"Конечно, всякое разделение наносит только ущерб, но люди-то понимают за кем правда. Потому что то, что сейчас происходит, не скажешь, что оно идеальное и нормальное", - уверен секретарь Брюссельско-Бельгийской Епархии РПЦ, настоятель Храма Святой Живоначальной Троицы в Брюсселе протоиерей Павел Недосекин.

Перед нашей страной стоит амбициозная задача - сделать мощный рывок во всех сферах. Свой вклад могут внести и соотечественники. Однако открыта Россия для всех.

"Мы будем рады и тем, кто захочет приехать к нам на временной основе, и тем, кто примет решение о получении гражданства и о постоянном жительстве в России. Мною подписана новая редакция Концепции государственной миграционной политики. Многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере, о которых справедливо говорили соотечественники, сняты. Во всяком случае, я надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему. Надо будет посмотреть, как она работает на практике", - сообщил глава государства.

Документ уже опубликован на сайте Кремля. Для соотечественников, желающих вернуться на Родину, а их с каждым годом становится все больше, должны быть созданы комфортные условия. Правила въезда, получения права на работу и проживание в нашей стране необходимо сделать четкими и понятными, так легче контролировать их соблюдение. Иностранную рабочую силу предлагают использовать в тех сферах и регионах, где есть дефицит кадров. 

"Комфортные условия им надо создавать там, где страна нуждается в том, чтобы этот регион осваивался. Вот там надо давать больше и средств и обеспечивать жильем, а здесь, в Москве можно и без этого обойтись, так уж привлекательна эта территория сама по себе. В этом смысле эта программа пытается ответить на этот вопрос, говоря о том, что концепция предполагает именно приоритет Дальнего Востока и Байкальского региона", - объясняет председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Российское гражданство за последние 5 лет получили более миллиона человек, половина - наши соотечественники. Концепция призвана смягчить юридические условия, в первую очередь, для русских и русскоязычных. Превыше всего ставятся интересы страны и граждан. Контролируемая миграция - инструмент достижения экономических целей. План по реализации концепции, то есть конкретные законодательные инициативы, правительство должно представить в ближайшие три месяца.

Матвей Шестаков, Егор Миронов, Андрей Талалай, Кирилл Волков. "ТВ Центр", Москва.

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Владимир Путин на Всемирном конгрессе соотечественников
Владимир Путин на Всемирном конгрессе соотечественников
Владимир Путин на Всемирном конгрессе соотечественников
Владимир Путин на Всемирном конгрессе соотечественников
Владимир Путин на Всемирном конгрессе соотечественников
Владимир Путин на Всемирном конгрессе соотечественников
Участники Всемирного конгресса соотечественников
Участники Всемирного конгресса соотечественников
Владимир Путин
Владимир Путин
Участники Всемирного конгресса соотечественников
Участники Всемирного конгресса соотечественников
Всемирный конгресс соотечественников
Всемирный конгресс соотечественников
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