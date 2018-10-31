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Медики рассказали о состоянии пострадавших в здании ФСБ сотрудников

19:55
  • среда
  • 31 октября 2018

Один из пострадавших в результате взрыва в здании ФСБ в Архангельске находится в тяжелом состоянии, он прооперирован. Двое других сотрудников ведомства контужены, в операциях они пока не нуждаются.

Следственный комитет классифицировал взрыв у входа в здание регионального управления ФСБ в Архангельске как теракт. Возбуждено уголовное дело, передает "ТВ Центр".

Во время происшествия пострадали три сотрудника службы безопасности. Им оказана необходимая медицинская помощь. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

На месте теракта продолжают работать все экстренные службы. Специалисты пытаются определить тип взрывного устройства, которое было приведено в действие.

В среду утром 17-летний местный житель пронес взрывчатку в здание ФСБ и привёл бомбу в действие. От полученных травм он скончался на месте. Ведомство опубликовало фото подозреваемого.

Главное сегодня
Экстренные службы у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области
Экстренные службы у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области
Подозреваемый во взрыве в здании ФСБ в Архангельске
Подозреваемый во взрыве в здании ФСБ в Архангельске
Экстренные службы у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области
Экстренные службы у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области
Вход в здание управления ФСБ по Архангельской области
Вход в здание управления ФСБ по Архангельской области
Следственные действия у здания управления ФСБ по Архангельской области
Следственные действия у здания управления ФСБ по Архангельской области
Следственные действия у здания управления ФСБ по Архангельской области
Следственные действия у здания управления ФСБ по Архангельской области
Экстренные службы у здания управления ФСБ по Архангельской области
Экстренные службы у здания управления ФСБ по Архангельской области
Экстренные службы у здания управления ФСБ по Архангельской области
Экстренные службы у здания управления ФСБ по Архангельской области
Следственные действия у здания управления ФСБ по Архангельской области
Следственные действия у здания управления ФСБ по Архангельской области
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