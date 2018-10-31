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Амфитеатр и памп-трек: как изменился парк 85-летия Москвы

19:56
  • среда
  • 31 октября 2018

Сергей Собянин осмотрел результаты масштабной реконструкции парка 850-летия Москвы на юго-востоке столицы. Работы проводились в рамках программы развития территории берега Москвы-реки. На огромной площади удалось создать большой спортивный комплекс. Там появились дорожки для бега, скандинавской ходьбы и множество тренажеров.

Отсутствие снега - не помеха для тренировок по зимним видам спорта.  Замкнутая асфальтированная дорога с контруклонами точно повторяет путь, который необходимо  пройти во время соревнований. Лыжероллерная трасса -   новый уникальный спортивный объект столицы. На территории парка 850-летия Москвы теперь могут тренироваться профессиональные биатлонисты.

Маленькая Ксюша пока далека от профессионального спорта, зато неравнодушна ко всем игровым площадкам.  Еще больше новых качелей, еще больше развлечений. После масштабной реконструкции парк рядом с домом радует не только детей, но и их родителей.

Сравнительно молодой парк 850-летия Москвы словно переживает второе рождение. Каждый квадратный метр зеленой зоны обустроен для комфорта жителей одного из самых больших районов столицы. Здесь учтены пожелания всех. Для любителей пеших прогулок и скандинавской ходьбы - специальные  трассы. Есть места  для пикников и для выгула собак. Много пространства для детей. Но особое внимание - спортивным объектам. Появились современные скейт-парки и памп-треки. Расположилась также тренировочная  база Федерации гребного спорта. Кажется, здесь учтены все спортивные интересы.

"О таком парке, чтоб можно было заниматься футболом, баскетболом, волейболом, велосипедной ездой, лыжи, роллерной трассой и даже биатлоном и греблей, у нас в Москве не существует, так что у вас уникальный парк  и один из самых больших!" – рассказал Собянин местным жителям.

Обновленный парк пришелся по вкусу и жителям соседней Капотни. Они настояли на его продлении, и в скором времени левый берег Москвы-реки до Бесединских мостов станет таким же уютным, как и Братеевская пойма напротив. При этом с другой стороны парка появятся свои, особые спортивные  сооружения, о которых до сих пор жители района Капотня и не мечтали.

"В Капотне - уникальный проект, с которым согласился Департамент, у нас же там нет бассейна и сказали, что готовы учесть мнения жителей и сделать даже открытый бассейн в летний период прямо на набережной", - сообщила председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко.

Одновременно с обновлением парка идет реконструкция прилегающих к нему улиц.

"Нам предстоит большая работа по программе "Мой район", мы сделали только первый шаг. Теперь его нужно наполнить содержанием, состыковать различные проекты, различные ведомства, которые этим занимаются, чтобы это действительно было комплексное обустройство районов. Кстати и здесь, рядом, мы говорили о благоустройстве улиц, которые подходят к парку, ими тоже нужно будет заниматься, так что работы у нас еще много", - сообщил мэр.

Предстоящий летний сезон в парке уже объявлен особенным. Здесь откроется велопрокат. Одна из самых обустроенных в столице велодорожек будет испытана в действии.

Елена Сахно, Сергей Давидяк, Дмитрий Панов и Михаил Фёдоров. "ТВ Центр".

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