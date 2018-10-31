Следователи пришли в колледж после взрыва в здании ФСБ Архангельска

Следственные действия проводятся в политехническом колледже Архангельска по делу о взрыве, который произошел в здании городского УФСБ. При этом учебное заведение работает в штатном режиме.

В политехническом колледже Архангельска проводятся следственные действия по делу о взрыве, который произошел в здании городского УФСБ. Об этом сообщает ТАСС.

"В колледже проводятся следственные действия, но учебное заведение работает в штатном режиме без ограничений", - отметил губернатор региона Игорь Орлов.

Ранее стало известно, что 17-летний житель Архангельска устроил взрыв в здании городского УФСБ. Он был студентом политехнического техникума, и сам изготовил бомбу. Также он состоял в интернет-сообществах "анархистов" и писал, что берет на себя ответственность за взрыв.

Следственный комитет распространил в Сети его фотографию.