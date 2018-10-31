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Государство обязало нефтяников обеспечить внутренний рынок топливом

18:56
  • среда
  • 31 октября 2018

Вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания по стабилизации цен на нефтепродукты заявил, что государство обязало нефтяные компании обеспечить внутренний рынок топливом.

Нефтяные компании обязаны в первую очередь обеспечивать нефтепродуктами внутренний рынок. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания по мерам стабилизации цен на рынке нефтепродуктов. 

Как сообщило "РИА Новости", зампред правительства призвал нефтяные компании определиться с тем, как они будут действовать уже с завтрашнего дня. По его словам, для того, чтобы получать доходы от экспорта нефтепродуктов сначала необходимо обеспечить внутренний рынок.

"Сегодня ссылки на то, что мы недополучаем доходы в связи с поставками на внутренний рынок, - они не принимаются ни гражданами, ни другими экономическими субъектами, не могут быть приняты и политическим руководством нашей страны", - подчеркнул Козак.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил о необходимости принимать меры в связи с ростом цен на бензин и дизтопливо. Премьер подчеркнул, что, если Минэнерго не договорится с нефтяными компаниями, правительству придется ввести запретительные пошлины на экспорт нефтепродуктов.

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Вице-премьер Дмитрий Козак
Вице-премьер Дмитрий Козак
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