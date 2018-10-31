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Лавров обсудил с генсеком Совета Европы кризис в организации

19:01
  • среда
  • 31 октября 2018

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с генсеком Совета Европы Турбьёрном Ягландом кризисную ситуацию в организации. Стороны провели телефонный разговор.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом. Об этом сообщает сайт МИД России.

"Стороны обсудили кризисную ситуацию в организации, порожденную нарушением основополагающего принципа Устава СЕ об обеспечении равной представленности государств в Парламентской ассамблее Совета Европы", - отметили на Смоленской площади.

Ранее Лавров заявил, что Россия сама покинет Совет Европы в случае, если оппоненты захотят исключить ее. По его словам, для европейских стран участие России в СЕ может быть важнее, чем для самой Москвы.

Перед этим Турбъерн Ягланд заявил, что бюджет Совета Европы на 2019 год готовится без учета финансового взноса Москвы. По его словам, такое положение дел может привести к тому, что Россию "попросят уйти".

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