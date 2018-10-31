ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генсек ООН назначил нового спецпредставителя по Сирии

19:33
  • среда
  • 31 октября 2018

Новым спецпредставителем генсека ООН по Сирии стал Гейр Педерсен. Он сменил на этом посту Стаффана де Мистуру.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил норвежского дипломата Гейра Педерсена новым спецпредставителем по Сирии. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на пресс-офис главы организации. 

"Генеральный секретарь пользуется возможностью, чтобы еще раз выразить свою глубокую признательность представителю Стаффану де Мистуре за его усилия и вклад в поиск мира в Сирии", - говорится в сообщении.

Де Мистура заявил, что намерен покинуть пост спецпредставителя по Сирии в конце ноября. Уход с должности он объяснил личными обстоятельствами. 

Новости по теме
Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура
Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение