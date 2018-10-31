Генсек ООН назначил нового спецпредставителя по Сирии

Новым спецпредставителем генсека ООН по Сирии стал Гейр Педерсен. Он сменил на этом посту Стаффана де Мистуру.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил норвежского дипломата Гейра Педерсена новым спецпредставителем по Сирии. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на пресс-офис главы организации.

"Генеральный секретарь пользуется возможностью, чтобы еще раз выразить свою глубокую признательность представителю Стаффану де Мистуре за его усилия и вклад в поиск мира в Сирии", - говорится в сообщении.

Де Мистура заявил, что намерен покинуть пост спецпредставителя по Сирии в конце ноября. Уход с должности он объяснил личными обстоятельствами.