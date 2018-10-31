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В Турции рассказали о приказавших убить журналиста Хашогги лицах

19:58
  • среда
  • 31 октября 2018

Пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги не могло произойти без приказа высокопоставленных лиц Саудовской Аравии.

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги не могло произойти без приказа высокопоставленных лиц Саудовской Аравии. Об этом заявил пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик, передает ТАСС.

"Убийство Хашогги не могло быть совершено без приказа высокопоставленных лиц. Мы заранее никого не обвиняем, но мы также не позволим кому-либо что-то скрывать", - отметил Челик.

Он добавил, что Хашогги был убит и расчленен сразу после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии.

"Кто отдал приказ это сделать?", - добавил Челик.

Кроме того, представитель партии вновь напомнил о том, что МИД Саудовской Аравии раньше утверждал, что у убийц Хашогги был подельник в Турции.

Ранее прокуратура Стамбула рассказала подробности убийства журналиста. Его тело было расчленено и уничтожено после того, как его задушили в генконсульстве Саудовской Аравии.

О пропаже Хашогги стало известно 2 октября после того, как он зашел в консульство Саудовской Аравии. Несколько недель Эр-Рияд выдвигал противоречивые версии его исчезновения. В итоге Королевство было вынуждено признать, что журналист был убит в результате спланированной операции.

На этой неделе задержали подозреваемых в причастности к убийству Хашогги. Среди них - члены саудовской делегации, которая в составе 15 человек в день убийства журналиста находилась в генконсульстве.

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