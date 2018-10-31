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Медведев возложил контроль за счетчиками на компании-установщики

22:28
  • среда
  • 31 октября 2018

Обязанность контролировать работу и исправность электросчетчиков и других приборов учета отныне будет лежать не на потребителях, а на компаниях, которые устанавливают эти приборы.

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее контролировать работу и исправность электросчетчиков компании, которые их устанавливают. Об этом, по данным "ТВ Центра", премьер сообщил на заседании правительства. Он пояснил, что новый документ в дополнение к существующим механизмам позволяет заключать договоры жизненного цикла при закупке систем учета энергоресурсов и коммунальных услуг. Перечень случаев заключения таких контрактов дополнен установкой автоматизированных информационно-измерительных систем учета.

"Компании, которые устанавливают водо-, тепло-, электросчетчики и другие приборы в домах, будут нести ответственность за то, как они работают, отслеживать гарантийные сроки, проверять точность показаний, устранять те неполадки, которые, конечно, будут, и в целом контролировать то, как функционирует система учета на протяжении всего технологического и жизненного цикла. А потребителям, которым они будут устанавливаться, не придется отслеживать показания и заниматься проверкой приборов. Таким образом, это передвигается именно на сами организации, компании, которые устанавливают подобные ресурсы", - сказал Медведев.

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