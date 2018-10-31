Российское телевидение станет цифровым с нового года

В Москве открылся Конгресс Национальной ассоциации телевещателей. В рамках мероприятия объявлены лауреаты телевизионной премии имени Владимира Зворыкина. Одна из наград вручена создателям современного телеоборудования. "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" в новом году введёт в строй комплекс цифрового ТВ. И это коснётся всех россиян.

Магия телевидения – больше не тайна, доступная лишь избранным. Сегодня каждый может стать ведущим собственной программы, рассказал "ТВ Центр". Студию можно собрать у себя дома – из техники нужна лишь камера и компьютер. И даже необязательно иметь съёмочную группу. Тут, как говорится, каждый сам себе режиссер. Одним нажатием меняются декорации и ракурсы.

"Человек, который сидит один в студии, может управлять всем эфиром, то есть закрывать функции сразу пяти людей", - рассказал гендиректор компании-производителя телевизионного оборудования Иван Карпенко.

Современные технологии видят дальше, слышат лучше, показывают чётче. Телевидение в России стоит на пороге новой эры. Завершается переход с аналогового на цифровое вещание.

"К концу этого года 20 телевизионных каналов будут доступны более чем для 98 процентов населения страны. Более 5 тысяч объектов по всей стране созданы, и они будут транслировать два цифровых мультиплекса", - заявил первый заместитель гендиректора РТРС Виктор Пинчук.

Мультиплекс – это частота, на которой транслируют сразу 10 каналов. Вместо огромного передатчика, который занимал несколько комнат на техническом этаже Останкинской башни, теперь используют блок с микросхемами и проводами. Новое оборудование полностью избавляет зрителей от помех в эфире.

"Все население Российской Федерации будет иметь информационное равенство с точки зрения получения информации, количества и качества телеканалов", - отметил директор Московского регионального центра РТРС Дмитрий Назаров.

Чтобы перейти на "цифру", обладателям современных телевизоров, то есть приобретенных позже 2012 года, нужно лишь еще раз нажать на пульте автонастройку – новый формат найдется сам. Более старым моделям нужно дополнительное оборудование.

Юрий Сергеевич, автор книг о военной разведке, любит быть в курсе новостной повестки и политической жизни страны.

"В основном я смотрю канал ТВЦ, там программы – вечером особенно – это я постоянно смотрю", - рассказал писатель Юрий Ленчевский.

Только вот антенна в последнее время стала барахлить. А рядом с названием канала появилась буква "А". Это значит, что на экране до сих пор аналоговая картинка. Менять телевизор не придется. Достаточно подключить цифровой приемник. Разница видна сразу. Такая приставка стоит в магазинах электроники около тысячи рублей. Сама трансляция останется бесплатной. Переход на цифровое эфирное вещание с первого января 2019 года не означает, что аналоговое телевидение сразу же перестанет существовать.

"1 января никто отключать аналоговое вещание не будет, переход от аналога на цифру он уже идет, параллельно работают несколько технических средств и аналоговых, и цифровых. Переход в нашей стране осуществляется уже несколько лет, основная часть населения уже переключилась на цифровое вещание, а для тех, кто еще в процессе, будет предоставлено дополнительное время", - пояснил первый заместитель гендиректора РТРС Виктор Пинчук.

Несколько месяцев. Так что есть еще время подготовиться и вместе со всей страной шагнуть в светлое и четкое телевизионное будущее.

Виктор Прокушев, Арсений Калашников, Александр Агашин, "ТВ Центр"