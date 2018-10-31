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Кириенко подчеркнул важность поддержки НКО из малых населенных пунктов

22:39
  • среда
  • 31 октября 2018

Координационный комитет подвел итоги конкурса президентских грантов.

В текущем году было подано рекордное количество заявок от некоммерческих организаций – почти 10 тысяч из всех 85 регионов страны. Об этом сообщил "ТВ Центр" со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко. Он отметил, что поддержку получил каждый пятый проект.

По итогам первого конкурса Фонд поддержал свыше полутора тысяч проектов на общую сумму более 3 миллиардов рублей. А по итогам второго планируется распределить более 4,5 миллиарда рублей. Получателями грантов станут более 2 тысяч некоммерческих организаций.

Поддержку получают НКО по 13 направлениям, таким как защита прав человека и развитие гражданского общества, укрепление межнационального согласия и международного гуманитарного сотрудничества.

"Очень важно, чтобы президентские гранты доставались организациям не только из крупных городов, где, в общем, есть своя отлаженная система поддержки, и власти много что делают, и бизнес крупный выделяет существенные деньги на поддержку. Нам очень важно, чтобы увеличивалась поддержка некоммерческих организаций из малых городов и поселений, у которых других возможностей, если они получат поддержку из фонда президентских грантов, у них часто другой возможности просто не существует вообще. Радует, что у нас в этом году получается, что поддержка проектов из малых городов и сельской местности превысит 1 миллиард 200 миллионов. Это просто такой рекордный показатель", - рассказал первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

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