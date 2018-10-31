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Осьминог Дамбо попал в объектив видеокамеры в глубинах Тихого океана

22:43
  • среда
  • 31 октября 2018

Редкий вид осьминога попал в объектив глубоководной видеокамеры. Учёным удалось заснять осьминога Дамбо в его естественной среде обитания в глубинах Тихого океана.

Увидеть это существо – большая удача, отмечает "ТВ Центр". Своё имя осьминог получил в честь слонёнка из диснеевского мультипликационного фильма: его плавники чем-то напоминают уши слона. Этот вид головоногих, как правило, практически не поднимается к поверхности, и вся их жизнь проходит в толще мирового океана. Некоторых особей обнаруживали даже ниже отметки в 7 километров. Они привычны к огромному давлению и полной темноте. Как ни странно, но света, который установлен на научном батискафе, Дамбо не испугался и спокойно позировал перед камерой. 

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Осьминог Дамбо
Осьминог Дамбо
Осьминог Дамбо
Осьминог Дамбо
Осьминог Дамбо
Осьминог Дамбо
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