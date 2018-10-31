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Россия и НАТО обсудили ситуацию вокруг договора РСМД

20:40
  • среда
  • 31 октября 2018

В ходе Совета Россия-НАТО стороны обсудили ситуацию вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности. Альянс призвал Москву обеспечить полное соблюдение ДРСМД.

Североатлантический альянс призвал Россию полностью соблюдать договор по РСМД. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на заявление альянса по итогам Совета Россия-НАТО. 

В ходе СРН стороны обсудили ситуацию вокруг ДРСМД. НАТО заявила о готовности как к диалогу, так и к принятию мер по защите союзников. Альянс призвал российскую сторону обеспечить полное соблюдение договора. 

Стороны также обсудили ситуацию на Украине и в Афганистане. Кроме того, Россия и НАТО обменялись информацией о предстоящих учениях "Восток-2018" и Trident Juncture. 

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