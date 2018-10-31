Болтон рассказал о предстоящей встрече Путина и Трампа в Париже

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вряд ли проведут долгую беседу в Париже 11 ноября. Об этом заявил советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Париже 11 ноября, вероятно, будет короткой. Об этом рассказал советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

"Это будет [встреча] в Париже в рамках празднования [100-летия] перемирия [в Первой мировой войне], скорее всего, короткая. [Однако] складывается впечатление, что будут [и] другие благоприятные возможности [для новых двусторонних контактов на высшем уровне]", - сказал Болтон.

По его словам, президент США считает, что Москва и Вашингтон должны поддерживать устойчивое дипломатическое взаимодействие, несмотря на внутриполитические споры в Соединенных Штатах, сообщает ТАСС.

"Причина, по которой он [Трамп] дважды посылал меня в Москву и на встречи с моим коллегой [секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым] при других обстоятельствах, заключается в том, что он считает - несмотря на политический шум в воздухе в нашей стране по поводу вмешательства в выборы, сговора и так далее - что важно иметь прочное дипломатическое взаимодействие", - отметил он.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, сверка часов является главной целью встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая намечена на 11 ноября в Париже. По его словам, лидеры двух стран обсудят и вопросы двусторонних отношений.