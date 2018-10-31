Норвегия подняла истребители для сопровождения российских Ту-160

Российские Ту-160 пролетели над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Истребители F-16 ВВС Норвегии сопровождали Ту-160 на отдельных этапах маршрута.

Истребители ВВС Норвегии поднимались в воздух для сопровождения двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160. Об этом сообщает TVC.ru со ссылкой на заявление Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более 10 часов", - отметили в военном ведомстве.

Истребители F-16 ВВС Норвегии сопровождали Ту-160 на отдельных этапах маршрута.

После выполнения полета экипажи российских самолетов выполнили посадку на аэродром базирования.