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Мужчина получил ножевое ранение в Москве

22:52
  • среда
  • 31 октября 2018

На юго-востоке Москвы на мужчину напали неизвестные. В результате он получил ножевое ранение в бедро. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания преступников.

Группа неизвестных напала на мужчину на юго-востоке Москвы. В результате он получил ножевое ранение в бедро, передает Агентство "Москва".

Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по столице, инцидент произошел в районе дома №61, корпус №1 на улице Привольной. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания преступников.

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