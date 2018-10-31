Мужчина получил ножевое ранение в Москве

На юго-востоке Москвы на мужчину напали неизвестные. В результате он получил ножевое ранение в бедро. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания преступников.

Группа неизвестных напала на мужчину на юго-востоке Москвы. В результате он получил ножевое ранение в бедро, передает Агентство "Москва". Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по столице, инцидент произошел в районе дома №61, корпус №1 на улице Привольной. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания преступников.