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Пожар рядом со зданием Счетной палаты в центре Москвы ликвидирован

08:05
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Возгорание площадью около двух тысяч квадратных метров на Зубовской улице в центре Москвы ликвидировано. Пострадавших и погибших нет.

Крупный пожар удалось ликвидировать в центре Москвы. Нежилое здание рядом со Счетной палатой России загорелось в ночь на 1 ноября, передает "ТВ Центр".

Огнем были охвачены верхние этажи. Площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров. Пожарным удалось не допустить распространения пламени  на нижние этажи и расположенные рядом дома.

В тушении принимали участие около 80 человек и 25 единиц техники. В настоящий момент идет проливка конструкций, начат разбор завалов.

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