ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Какие законы вступают в силу в ноябре

08:16
  • четверг
  • 01 ноября 2018

В России в ноябре 2018 года вступают в силу ряд законов и правил, которые коснутся многих россиян. В частности, с 11 ноября владельцам легковых авто и грузовиков до 3,5 тонн запрещено передвигаться на летней резине в зимний период.

В России с ноября вступает в силу ряд законодательных изменений, передает "ТВ Центр".

С 1 ноября временно приостановлена выдача  полисов обязательного медицинского страхования нового образца. При этом старые продолжают действовать. Их замена осуществляется в плановом порядке. Вся медицинская помощь по программам ОМС оказывается в полном объёме. Выдача полисов нового образца возобновится с января 2019 года.

С 11 ноября вступают в силу новые поправки в правила дорожного движения. С декабря по февраль водителям запрещено ездить на летней резине. Штраф за это нарушение составляет 500 рублей. Также инспектор может ограничиться только предупреждением.

Нововведения коснулись и владельцев земельных участков в Подмосковье. Они обязаны самостоятельно бороться с ядовитым растением - борщевиком.  За заросшие сорняком участки предусмотрены штрафы для физических лиц - от двух до пяти тысяч рублей, для юридических - от 150 тысяч до одного миллиона.

Главное сегодня
Замена шин
Замена шин
Борщевик
Борщевик
Борщевик
Борщевик
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение