Какие законы вступают в силу в ноябре

В России в ноябре 2018 года вступают в силу ряд законов и правил, которые коснутся многих россиян. В частности, с 11 ноября владельцам легковых авто и грузовиков до 3,5 тонн запрещено передвигаться на летней резине в зимний период.

В России с ноября вступает в силу ряд законодательных изменений, передает "ТВ Центр".

С 1 ноября временно приостановлена выдача полисов обязательного медицинского страхования нового образца. При этом старые продолжают действовать. Их замена осуществляется в плановом порядке. Вся медицинская помощь по программам ОМС оказывается в полном объёме. Выдача полисов нового образца возобновится с января 2019 года.

С 11 ноября вступают в силу новые поправки в правила дорожного движения. С декабря по февраль водителям запрещено ездить на летней резине. Штраф за это нарушение составляет 500 рублей. Также инспектор может ограничиться только предупреждением.

Нововведения коснулись и владельцев земельных участков в Подмосковье. Они обязаны самостоятельно бороться с ядовитым растением - борщевиком. За заросшие сорняком участки предусмотрены штрафы для физических лиц - от двух до пяти тысяч рублей, для юридических - от 150 тысяч до одного миллиона.