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Россия, Индия и Иран обсудят транспортный коридор в обход Суэцкого канала

08:34
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Россия, Индия и Иран соберутся в ноябре, чтобы обсудить альтернативу Суэцкому каналу – транспортный коридор "Север-Юг". Этот путь будет дешевле и короче, в нем задействуют водный и железнодорожный транспорт.

Россия, Индия и Иран планируют провести в ноябре встречу для обсуждения строительства торгового коридора "Север-Юг", который сможет стать альтернативой Суэцкому каналу, пишет РИА Новости.

Новый коридор может стать более дешевым и коротким путем для торговли. Его протяженность составит 7,2 тысячи километров, а стоимость доставки товаров может упасть до 40%.

Из Индии товары будут идти в иранский город Бендер-Аббас на побережье Персидского залива, затем - в Бендер-Энзели на побережье Каспийского моря, откуда пойдут по морю в Астрахань, а затем по железной дороге в Европу.

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