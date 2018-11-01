Власти Германии потратили 37,5 млн евро на поддержку сирийских мятежников

Германия направила почти 50 миллионов евро для нужд так называемой сирийской оппозиции в провинции Идлиб. Правительство выделило 37,5 миллиона евро, еще 11,5 миллиона были получены от спонсоров.

Правительство Германии финансирует так называемую сирийскую оппозицию в провинции Идлиб. Об этом сообщает "ТВ Центр" со ссылкой на немецкую газету Der Tagesspiegel.

Сумма такой помощи - почти 49 миллионов евро. Издание ссылается на официальные данные, предоставленные по запросу депутата Бундестага от левой партии.

Согласно документу, 37,5 миллиона евро были выделены сирийским мятежникам германским МИД и Минэкономсотрудничества. Еще около 11,5 миллиона получены от других немецких спонсоров.

Кроме того, как пишет газета, более 17 миллионов незаконной вооруженной оппозиции в Идлиб перечислил ЕС. Таким образом, общая сумма помощи боевикам со стороны Европы составила 66 миллионов евро.