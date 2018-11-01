В поселке Мисраба в Восточной Гуте восстановили около 70% дорог

Около 70% дорог восстановили в поселке Мисраба в Восточной Гуте, этот район считается одним из самых разрушенных в ходе войны. В дома, которые решено отремонтировать, уже возвращаются жители.

Масштабные восстановительные работы развернуты в сирийской Восточной Гуте. В поселке Мисраба, наиболее пострадавшем в ходе войны, уже отремонтированы около 70% дорог, передает "ТВ Центр".

В населенном пункте сосредоточено большое количество строительной техники, но работает она только в светлое время суток.

Электричества пока нет, а автономное освещение площадок организовать не так просто. Еще одна сложность - эти пригороды Дамаска были плотно застроены. Теперь некоторые здания разрушены и их придется сносить полностью.

В дома, которые решено отремонтировать, уже возвращаются жители и помогают строителям. Полным ходом идет расчистка улиц. Как только по ним сможет ходить транспорт, в поселок будут направлены дополнительные бригады специалистов.