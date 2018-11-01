Черный ящик упавшего в Индонезии Boeing поднят на поверхность

Индонезийские спасатели обнаружили и подняли на поверхность один из черных ящиков пассажирского Boeing 737, потерпевшего крушение 29 октября над Яванским морем. Сообщается, что бортовой самописец не повреждён. Накануне специалистам удалось запеленговать его сигналы на 30-метровой глубине. Подводные камеры передали изображения чёрного ящика. Спасатели также обнаружили большой фрагмент самолёта, в том числе левую часть крыла. Фюзеляж также будет поднят на поверхность.

Индонезийские спасатели подняли на поверхность бортовой самописец Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Самолет потерпел крушение над Яванским морем 29 октября.

Как пишет The Jakarta Post, специалисты поместили черный ящик в контейнер, который был поднят на поверхность. В ближайшее время бортовой самописец, который находился на глубине 30 метров, доставят на берег.

Спасатели в среду запеленговали сигнал черного ящика. На 30-метровой глубине также находится корпус самолета, в том числе левая часть крыла. Фюзеляж решено поднять на поверхность.

Пассажирский лайнер местной авиакомпании Lion Air в понедельник выполнял рейс из Джакарты на остров Ява. Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта по не установленной пока причине он рухнул в море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.