Хант пригрозил России "высокой ценой" за плохое поведение

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что России придется заплатить высокую цену, если ее поведение не изменится. При этом он случайно назвал Россию Китаем.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пригрозил России "очень высокой ценой", если она продолжит действовать так, как делала это в последнее время, пишет "Газета.Ru".

До недавнего времени Лондон считал, что Россия хочет быть частью международных отношений, но вторжения в Грузию и Крым, кибератаки, инцидент в Солсбери говорят об обратном, отметил Хант.

"Мы бы очень хотели найти способ вернуть Россию в основанную на правилах систему международных отношений, но должны ясно дать понять, что, если действия, подобные этим, будут происходить и дальше, Россия заплатит очень высокую цену", - подчеркнул министр. Во время этой речи Хант оговорился, назвав Китай вместо России, но тут же исправил ошибку и извинился перед сидящими в зале китайцами.