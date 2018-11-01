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Минобороны решило с нуля обучать специалистов по гиперзвуковому оружию

08:51
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Российскому военному ведомству в связи со сложностью комплексов "Сармат" и "Авангард" пришлось создавать новую программу обучения. Из-за этого переучивание действующих офицеров оказалось нецелесообразным.

Минобороны запустило пятилетнюю программу подготовки специалистов, которые займутся обслуживанием гиперзвуковых ракетных комплексов "Сармат" и "Авангард", анонсированных весной президентом Владимиром Путиным. Как отметили в ведомстве "Известиям", от переобучения действующих офицеров было решено отказаться: кадры будут готовить с нуля.

В связи со сложностью комплексов Минобороны пришлось создавать новую программу обучения, в которую включены предметы, связанные с цифровыми технологиями, а также с обслуживанием сложных цифровых систем и изделий из композитных материалов.

По словам экс-начальника Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Виктора Есина, будущим операторам комплексов "Сармат" и "Авангард" необходимо будет владеть самыми современными технологиями программирования, поскольку без этого не удастся даже задать параметры полета новых ракет.

Ранее сообщалось, что первый полк, вооруженный межконтинентальными баллистическими ракетами "Авангард" с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком, заступит на боевое дежурство до конца следующего года. В июле Министерство обороны России заявило, что разработка комплекса "Авангард" уже завершена и предприятия оборонно-промышленного комплекса приступили к его серийному производству.

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