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На Украине почти на четверть подорожал газ для населения

09:30
  • четверг
  • 01 ноября 2018

Газ для населения Украины с 1 ноября подорожал на 23,5%. Такое решение было принято правительством по требованию главного кредитора Украины - Международного валютного фонда.

С 1 ноября на Украине почти на четверть подорожал газ для населения. Такое решение было принято правительством по требованию главного кредитора страны - Международного валютного фонда, передает "ТВ Центр".

Повышение цен на газ потянет за собой и увеличение отчислений на отопление и горячую воду. Как заявил министр по социальной политике, плата за тепло вырастет на 16%. По данным Госстата Украины, задолженность за услуги ЖКХ сейчас составляет 1 миллиард 370 миллионов долларов, почти половина из них - за природный газ.

Однако жителей Незалежной уже обрадовали, что нынешний рост цен на голубое топливо - не последний. Следующий намечен на май будущего года.

Накануне на митинг у здания кабмина в Киеве вышли представители радикальной партии Олега Ляшко. Но после встречи с премьер-министром Гройсманом разошлись.

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